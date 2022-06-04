Газета.ру

7 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    Наркоман -это не болезнь....а СУЩНОСТЬ..Спикер венгерског...
  • Евгений Буторин
    А восемь лет молчал!WP: генсек ООН пр...
  • Astra
    У них каждый день что-то случается, и конечно экономическая ситуация тоже не способствует здоровому климату в обществ...В США девять чело...

Госдеп США потребовали привлечь Пекин к ответственности за нарушения прав человека

Госдеп США потребовали привлечь Пекин к ответственности за нарушения прав человека

На 33-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь государственный департамент Соединенных Штатов выступил с заявлением, в котором потребовал призвать к ответственности за нарушения прав человека в Синцзяне, Тибете и Гонконге, сообщает Reuters.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх