Госдеп США потребовали привлечь Пекин к ответственности за нарушения прав человека

На 33-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь государственный департамент Соединенных Штатов выступил с заявлением, в котором потребовал призвать к ответственности за нарушения прав человека в Синцзяне, Тибете и Гонконге, сообщает Reuters.
На 33-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь государственный департамент Соединенных Штатов выступил с заявлением, в котором потребовал призвать к ответственности за нарушения прав человека в Синцзяне, Тибете и Гонконге, сообщает Reuters.
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