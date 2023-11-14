Похудевший композитор Крутой появился на кинопремьере после слухов о болезни

В Москве состоялась премьера фильма-оперы «Пиковая дама» в кинотеатре «Октябрь». На премьеру пришли такие известные личности, как Николай Цискаридзе, телеведущий Владимир Познер, композитор Игорь Крутой и многие другие.
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