«Замещение мигрантами и преуменьшение роли русского народа»: Патриарх Кирилл озвучил главные угрозы России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что попытки оспаривания ключевого значения русского народа в формировании государства могут негативно сказаться на историческом единстве общества в России.
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