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Түбән Камада БПЛА һөҗүменнән зыян күрүчеләр вакытлыча урнашу пунктларына күчерелгән

Түбән Кама мэры Радмир Беляев дошман БПЛА һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән йортта яшәүчеләр белән очрашты.

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