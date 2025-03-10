Тайные покушения на Путина: как снайпер и 48 бомб угрожали безопасности президента Ирэн ОрлонскаяВокруг Президента Российской Федерации Владимира Путина существует множество угроз, среди которых выделяются снайперы, 48 бомб и таинственные организации.
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