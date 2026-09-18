Новогодние каникулы в этом году продлятся 11 дней

Стало известно, как будут отдыхать россияне в следующем году. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году.
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