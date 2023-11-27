Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Никаких мирных переговоров, только безоговорочная капитуляцию кастрюль, Донецкий процесс над нацистами, уничтожение В...Сенатор Джабаров:...
  • Аким Воземчук
    Хозяин своей страны.Так и нужно .Очередным Президентом России вижу такого ответственного перед народом страны человек...Пресс-служба Лука...
  • Михаил Гринжук
    Кто вообще их будет спрашивать.Их мнение ни кого не ё..... когда понадобится подпишут и даже не вякнутЗамминистра юстиц...

Почти две трети россиян, живущих в квартире, хотели бы переехать за город

Почти две трети россиян, живущих в квартире, хотели бы переехать за город

Две трети россиян, проживающих в квартире, хотели бы переехать в собственный дом. Большое пространство по сравнению с площадью квартиры, природа и отсутствие соседей рядом — то, что сильнее всего привлекает россиян в частной недвижимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх