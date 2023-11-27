Почти две трети россиян, живущих в квартире, хотели бы переехать за город

Две трети россиян, проживающих в квартире, хотели бы переехать в собственный дом. Большое пространство по сравнению с площадью квартиры, природа и отсутствие соседей рядом — то, что сильнее всего привлекает россиян в частной недвижимости.
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