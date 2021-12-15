Medical Insider

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SARS-CoV-2 эволюционирует по мере того, как он продолжает адаптироваться в условиях человеческого организма

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), пытаясь предсказать будущие эволюционные маневры SARS-CoV-2, определили несколько вероятных мутаций, которые позволяют вирусу уклоняться от иммунной защиты, включая естественный иммунитет, приобретенный в результате первичной инфекции или вакцинации, а также лечения на основе антител.

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