Общественная палата ДНР отметила Ольгу Павлову за акцию «Книги СВОим»

Фото: Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова удостоена благодарственного письма от Общественной палаты ДНР – её отметили за проведение акции «Книги СВОим».
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