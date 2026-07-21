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СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали

СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали

Обвиняемый в расправе над российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Магомедом Мутаевым житель Махачкалы Надырхан Кадирханов до этого был им похищен и подвергался истязаниям со стороны спортсмена и его окружения.

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