СК раскрыл предшествующие убийству российского бойца ММА детали

Обвиняемый в расправе над российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Магомедом Мутаевым житель Махачкалы Надырхан Кадирханов до этого был им похищен и подвергался истязаниям со стороны спортсмена и его окружения.
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