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Царьград

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Шесть педагогов Челябинской области победили во всероссийском конкурсе

Шесть педагогов Челябинской области победили во всероссийском конкурсе

Шесть педагогов из Челябинской области стали лауреатами всероссийского конкурса Министерства культуры России среди преподавателей музыкального искусства.

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