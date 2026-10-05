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Арестован обвиняемый в убийстве женщины и ее дочери на юго-востоке Москвы

Арестован обвиняемый в убийстве женщины и ее дочери на юго-востоке Москвы

РЕН ТВ Обвиняемого в убийстве 53-летней Елены Церетели и ее дочери в столичном районе Жулебино отправили под стражу.

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