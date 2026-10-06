Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 839 подписчиков

Читайте Пушкина в TikTok! Машков предложил продвигать классику для молодежи

Читайте Пушкина в TikTok! Машков предложил продвигать классику для молодежи

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков высказался о способах популяризации литературы во время пресс-конференции, посвященной возрождению международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым