ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ

Пока информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.фото: freepik.com--> Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 июня уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ — Ярославской и Владимирской областей, сообщает газета Известия со ссылкой на Минобороны России.
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