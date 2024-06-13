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ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ

ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ

Пока информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.фото: freepik.com--> Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 июня уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами РФ — Ярославской и Владимирской областей, сообщает газета Известия со ссылкой на Минобороны России.

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