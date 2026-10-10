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SPORT24.ru

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«Локомотив» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

Сегодня, 10 октября, хоккеисты ярославского «Локомотива» и минского «Динамо» сыграли матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27.

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