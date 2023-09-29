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Журналист Крэйден заявил, что Трюдо спрятался за беременную в парламенте Канады

Журналист Крэйден заявил, что Трюдо спрятался за беременную в парламенте Канады

Журналист Дэвид Крэйден заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклоняется от слушания критики в связи со скандалом с эсэсовцем, спрятавшись за беременной женщиной в парламенте.

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