Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве марш сторонников незапрещенного ЛГБТ столкнулся с «традиционалистами» в хаки

В Киеве марш сторонников незапрещенного ЛГБТ столкнулся с «традиционалистами» в хаки

Сегодня в Киеве впервые с начала войны состоялся «Марш равенства за права ЛГБТ». Участие в нем приняли, в частности, активисты, представители аккредитованных на Украине западных дипломатических миссий и международных организаций, политики иностранных государств и международные наблюдатели.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Пидарасы хотели подраться с геями, но что то пошло не так!
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16 час.
ИИ
Иван Иванов
Всю радужную тварь-НА КОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
Александр Степанов
Между кем равенство ? Между нормальньiми и извращенцами ?
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7 час.

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