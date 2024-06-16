В Киеве марш сторонников незапрещенного ЛГБТ столкнулся с «традиционалистами» в хаки

Сегодня в Киеве впервые с начала войны состоялся «Марш равенства за права ЛГБТ». Участие в нем приняли, в частности, активисты, представители аккредитованных на Украине западных дипломатических миссий и международных организаций, политики иностранных государств и международные наблюдатели.