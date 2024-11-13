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Петербургский дневник

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Эксперт Храпунова рассказала, чем может быть опасна кредитная карта «на всякий случай»

Эксперт Храпунова рассказала, чем может быть опасна кредитная карта «на всякий случай»

По ее словам, даже неиспользованные средства могут включаться в показатель долговой нагрузки Практически каждому из нас банки предлагали кредитные карты «на всякий случай», к примеру, когда до зарплаты еще нескоро, а по скидке появилась та самая желанная вещь или у близкого друга намечается новоселье, а денег на хороший подарок нет.

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