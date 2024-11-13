Эксперт Храпунова рассказала, чем может быть опасна кредитная карта «на всякий случай»

По ее словам, даже неиспользованные средства могут включаться в показатель долговой нагрузки Практически каждому из нас банки предлагали кредитные карты «на всякий случай», к примеру, когда до зарплаты еще нескоро, а по скидке появилась та самая желанная вещь или у близкого друга намечается новоселье, а денег на хороший подарок нет.