Популярные статьи

Свежие комментарии

Вакцину "КовиВак" назвали пригодной для детей

Вакцину "КовиВак" назвали пригодной для детей

В центре имени Чумакова спрогнозировали возможность использования "КовиВак" для несовершеннолетних. Итоги первых испытаний российской вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх