Литва вызовет российского дипломата из-за повреждений посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы объявило о вызове представителя России в Вильнюсе после того, как здание литовского посольства в Киеве получило повреждения в результате ракетных ударов, нанесённых российскими военными 1 августа.
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