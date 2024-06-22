Майский рост розничных продаж в Великобритании ощутимо превысил прогнозы

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании сообщает, что за май 2024 года розничные продажи в этой стране мира поднялись на 2,9% относительно апреля месяца, хотя эксперты рынка, которых заранее опрашивало агентство Bloomberg ждали в мае повышения розничных продаж на 1,8%.