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Бум потребления и 10 самых перспективных технологий

Бум потребления и 10 самых перспективных технологий

﻿﻿10 самых перспективных технологий названы в докладе Всемирного экономического форума. К ним относятся гибкие батареи (технология №1 с точки зрения перспектив и влияния на потребительские рынки), а также генеративный искусственный интеллект (№2).

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