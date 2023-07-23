Бум потребления и 10 самых перспективных технологий

10 самых перспективных технологий названы в докладе Всемирного экономического форума. К ним относятся гибкие батареи (технология №1 с точки зрения перспектив и влияния на потребительские рынки), а также генеративный искусственный интеллект (№2).
10 самых перспективных технологий названы в докладе Всемирного экономического форума. К ним относятся гибкие батареи (технология №1 с точки зрения перспектив и влияния на потребительские рынки), а также генеративный искусственный интеллект (№2).
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