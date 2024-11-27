Россияне вложили миллиарды в решение психологических проблем в 2024 году

В 2024 году россияне направили свыше 3 миллиардов рублей на решение своих психологических проблем. Как показывает исследование сервиса «Ясно», стоимость решения одной проблемы в среднем для россиян составила 20 400 рублей, сообщает «Газета.
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