Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, с Мазепина сняли санкции, Роналду забил 1-й гол в сезоне и другие новости

1. «Спартак» дома обыграл «Балтику» (2:1) в заключительном матче 2-го тура Мир РПЛ. «Краснодар» лидирует в таблице, «Спартак» – 2-й, «Локомотив» – 3-й, «Зенит» – 4-й.
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