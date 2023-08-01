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Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, с Мазепина сняли санкции, Роналду забил 1-й гол в сезоне и другие новости

Победа «Спартака», Захаряна в «Лацио» не будет, с Мазепина сняли санкции, Роналду забил 1-й гол в сезоне и другие новости

1. «Спартак» дома обыграл «Балтику» (2:1) в заключительном матче 2-го тура Мир РПЛ.  «Краснодар» лидирует в таблице, «Спартак» – 2-й, «Локомотив» – 3-й, «Зенит» – 4-й.

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Комментарии
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Игорь Афанасьев
Вот плаксы, играть надо нормально, а не жаловаться на судейство.😜
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14 час.
Лена Мисько
Игорь, ты всё напутал, это другие на судейство ноют, а ЭТИ офигевают, что судья может им НЕ помогать))
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12 час.
Лена Мисько
После матча Ахмата и ЦСКА, они подумали: да... кому-то все, а кому-то ничего и настрочили жалобу в ЭСК. 😂😂😂
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49 мин.

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