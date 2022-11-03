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Смотрите видео гола Гарначо с паса Роналду и других моментов матча «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» (0:1). Единственный гол в игре забил 18-летний Алехандро Гарначо – это первый гол хавбека за «МЮ».

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