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Тоннели ХАМАС оказались под угрозой затопления Израилем

Тоннели ХАМАС оказались под угрозой затопления Израилем

Тоннели ХАМАС оказались под угрозой затопления Израилем Евгения КомароваМасштабную систему тоннелей, принадлежащих ХАМАС, могут затопить по решению властей Израиля.

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