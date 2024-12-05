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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Сын Валерии показал фото ребенка на УЗИ

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, и его жена Лиана готовятся вновь стать родителями. Невестка артистки поделилась, что роды запланированы на весну следующего года, а недавно они провели гендер-пати, на которой узнали пол ребенка.

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