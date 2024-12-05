Сын Валерии показал фото ребенка на УЗИ

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, и его жена Лиана готовятся вновь стать родителями. Невестка артистки поделилась, что роды запланированы на весну следующего года, а недавно они провели гендер-пати, на которой узнали пол ребенка.
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