Давно так не смеялся...

Дания выделяет $8,75 млн., третий пакет средств на борьбу с коррупцией на УкраинеКоррупция еще никогда не получала столько денег на борьбу с собой, но уже заявила, что этого очень мало!Дания думает что если даст много денег, то коррупционеры подавятся ими и умрут?А сами борцы с коррупцией на Украине в это время думают лишь о том, насколько быстро они, борцы с коррупцией, эти деньги разворуют.