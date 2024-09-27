Татьяна Монтян: «Чемодан-вокзал-Россия»: устаревшая классика или путь к счастью?

Интересный диалог состоялся на страничке Полтавского ТЦК в Facebook: гражданин поинтересовался, почему ТЦК может по почте отправить повестку на фронт, а вот документы на получение отсрочки по почте отправить нельзя и граждане должны приносить их в ТЦК лично.