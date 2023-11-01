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Громкое завершение мотосезона: масштабный эндуро-прохват в Московской области

Громкое завершение мотосезона: масштабный эндуро-прохват в Московской области

В субботу, 28 октября, в деревне Григорчиково, Ленинский г.о., на базе отдыха «Берег Приключений» ценители эндуро-движения приняли участие в масштабном мероприятии этой осени — эндуро-прохвате от Sharmax Motors под эгидой федеральной сети спортивной техники Globaldrive.

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