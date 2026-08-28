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Мясников: плотный ужин напрямую не повысит риск болезней сердца

Мясников: плотный ужин напрямую не повысит риск болезней сердца

Плотный ужин часто связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Однако прямой зависимости между вечерним перееданием и такими болезнями нет.

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