Отказавшийся участвовать в СВО российский военный получил срок

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края вынес приговор военнослужащему Сергею Волокитину, который отказался участвовать в боевых действиях, сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда .
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