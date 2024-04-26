Тепличные растения от вредителей будет защищать ИИ

Также ИИ сможет проконтролировать оптимальные параметры температуры и влажности Подведомственный Россельхознадзору Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») и компания Сбер Бизнес Софт вместе работают над созданием технологического решения для тепличных комплексов.
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