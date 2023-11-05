Михаил Полянский: "Я проголосовал за команду честных людей"

Кандидат от Партии "Гражданский конгресс" на пост мэра столицы Михаил Полянский утверждает, что сегодня проголосовал за честную политику и за команду честных людей, которые не меняют своих политических взглядов.
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