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Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили для ряда категорий жителей Чувашии

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили для ряда категорий жителей Чувашии

В Чувашии отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий жителей республики, передает телеканал «МИР 24».

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