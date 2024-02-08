Сотни фермеров на тракторах блокировали Барселону в акциях протеста

Центр Барселоны несколько часов блокировался колоннами тракторов. Фермеры вышли с протестами по всей Испании, перекрыв десятки дорог и выступая против бюрократии, новых "зеленых" мер ЕС и дешевой рабочей силы.
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