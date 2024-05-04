Западная пресса: У Трампа и его команды есть план по завершению украинского конфликта, но он о нём до выборов не расскажет

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, как пишет западная пресса, вместе со своей командой разработал план завершения украинского вооружённого конфликта.
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