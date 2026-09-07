Юрист Феттер: маткапитал нельзя разделить как имущество при разводе

Материнский капитал — это не деньги, которые можно поделить как совместно нажитое имущество. Это бюджетные средства с целевым назначением.
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