🌸8 МАРТА В 12:00 РДК "ПОБЕДА" состоится праздничный концерт "МУЗЫКА ВЕСНЫ", посвященный Международному женскому дню.
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🌸8 МАРТА В 12:00 РДК "ПОБЕДА" состоится праздничный концерт "МУЗЫКА ВЕСНЫ", посвященный Международному женскому дню.