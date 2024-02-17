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Потепление до -4 градусов придёт в Нижний Новгород в выходные

Потепление до -4 градусов придёт в Нижний Новгород в выходные

В Нижнем Новгороде в эти выходные станет значительно теплее.Сегодня днём на территории Нижнего Новгорода ожидается потепление до 9 градусов мороза, а уже в воскресенье температура поднимется до -3 градусов, но снова начнётся снегопад.

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