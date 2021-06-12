Мне не дают помочь всем, как с этим жить?

Всё о женщинахЗдоровьеМне не дают помочь всем, как с этим жить?Яна, здравствуйте!У меня к вам вопрос, я решила задать его после того, как увидела довольно острый комментарий в обсуждении.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений МоцарьВы не должны есть себя поедом!Проблема не в вас.А вашей американской системе здравоохранения!Америка не такая плохая страна!Сам в ней прожил иипроработал несколько нет!Но в отношении вашей системы в медицине.Это конечно на мой взгляд трэш!Нет не медицина!Она как раз у вас на достойном уровне!А в том что она не социальная и платная.Для такой богатой и развитой страны я считаю это стыд и позор!Ибо страна могла бы себе позволить спокойно лечить своих граждан классно и бесплатно!Позволяет же себя такое Великобритания Испания и другие западные развитые страны!Которые все же беднее чем ваши США!Ну а вы просто винтик в этой системе!И вашей конкретно с мужем вины в этом нет!Поэтому сделать вы ничего не сможете против нее!Поэтому смиритесь.Или как вам предлагалиЕвгений МоцарьПереедьте работать в те Западные страны.где медицина более социальная!Ну в ту же Европу!Правда конечно вы в курсе Что придется вам расстаться ссвашими офигенными американскими зарплатами.И довольствоваться суммами скромнее за ту же работу!Ну выбор как вы понимаете Только за вами!Good luck!!Комментировать
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