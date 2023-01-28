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Сираков, Черенчиков, Белоруков и Волков будут играть за медиафутбольный «Амкар»

Легенды «Амкара» – защитники Захари Сираков, Иван Черенчиков, Дмитрий Белоруков и форвард Сергей Волков – сыграют за медиафутбольный команду клуба.

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