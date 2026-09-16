"Равнодушна к роскоши": партнера бизнес-коуча Натальи Закхайм допросили в суде

В эту среду в Мещанском суде столицы допросили бизнес-партнера гражданики Нидерландов и Израиля Натальи Закхайм, которую обвиняют в мошенничестве вместе с мужем Андреем Красновым, сыном Троем Красновым и двумя соучастницами — Гюльнарой Нугмановой и Светланой Семинеевой .