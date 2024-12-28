Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

26,2 тыс прочтений 1. Американцы устали от России. Независимые СМИ старались, тут их упрекнуть нельзя, однако невозможно убедить среднего американца, что главная его проблема — региональный конфликт на другом конце глобуса, который вот уже больше года не поставляет журналистам горячих новостей.