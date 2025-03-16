Российского капитана британцы обвинили в непредумышленном убийстве из-за катастрофы с танкером

Российский капитан грузового судна Solong, которое ранее на этой неделе врезалось в танкер под флагом США в Северном море, в субботу предстал перед английским судом по обвинению в непредумышленном убийстве по грубой халатности.
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