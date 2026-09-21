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Татар-информ

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В Казани пройдет конференция о Коране, рукописях и цифровых технологиях

В Казани пройдет конференция о Коране, рукописях и цифровых технологиях

XII Международная научно-богословская конференция «Коран в контексте мировой истории и цифровой эпохи: от рукописных традиций к печатным стандартам» пройдет в Казани 22–23 сентября.

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