Сила в правде
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Сила в правде

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Си Цзиньпин едет в США с ракетами в кармане: как Китай ответил на альянс Австралии и Фиджи и что Россия должна взять на заметку

Си Цзиньпин едет в США с ракетами в кармане: как Китай ответил на альянс Австралии и Фиджи и что Россия должна взять на заметку

6 июля Китай запустил межконтинентальную ракету JL-3 с атомной подлодки точно в день подписания оборонного альянса Австралии и Фиджи.

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