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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде-2026. Наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается»

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года.

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