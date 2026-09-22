ФАС проверит оптовые цены на маргарин из-за роста на 5%

ФАС России проводит анализ производителей промышленного маргарина из-за роста цен на продукцию. Группа "Русагро" отчиталась о повышении цены более чем на 5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- БЕЛТА сообщило: а...
- Sportsnet: Канада...
- Глава МИД Германи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым