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Царьград

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ФАС проверит оптовые цены на маргарин из-за роста на 5%

ФАС проверит оптовые цены на маргарин из-за роста на 5%

ФАС России проводит анализ производителей промышленного маргарина из-за роста цен на продукцию. Группа "Русагро" отчиталась о повышении цены более чем на 5%.

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