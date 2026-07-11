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Обвинцев подписал контракт с фармом «Торонто» на год. 21-летний голкипер провел 6 матчей в прошлом сезоне ВХЛ

Агент Дэн Мильштейн сообщил, что 21-летний вратарь Тимофей Обвинцев заключил контракт на год с фарм-клубом «Торонто» в АХЛ – « Торонто Марлис ».

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